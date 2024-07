Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Сомали с Днем республики.

Как передает Report, поздравление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Поздравляем Сомали и ее народ с Национальным днем", - говорится в сообщении.