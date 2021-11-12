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Азербайджан и Украина станут ближе, лучше узнавая друг друга

Азербайджан и Украина станут ближе, лучше узнавая друг друга Есть большой интерес друг к другу и дружеские отношения между Азербайджаном и Украиной, которые нацелены на расширение двусторонних связей. А наличие политической воли может быть хорошим подспорьем для этого.
Другие страны
12 ноября 2021 г. 17:46
Азербайджан и Украина станут ближе, лучше узнавая друг друга

Есть большой интерес друг к другу и дружеские отношения между Азербайджаном и Украиной, которые нацелены на расширение двусторонних связей. А наличие политической воли может быть хорошим подспорьем для этого.

Об этом на встрече в информационном агентстве Report заявила депутат Верховной Рады Людмила Марченко, по мнению которой есть много возможностей для расширения и углубления отношений между двумя странами.

По словам украинского депутата, которая провела ряд встреч и обсуждений в Баку, в период пандемии Азербайджан и Украина имеют хорошие шансы для обмена туристами. Это стало особенно актуально в период пандемии, когда Европа практически полностью закрыла свои границы для многих стран, включая Украину, с которой ЕС имеет соглашение о безвизовом проезде.

«Наличие прямого рейса между столицами и предложение туристических продуктов могут помочь в этом», - сказала Марченко. По ее словам, авиасообщение может быть налажено и с другими крупными городами Украины.

Марченко также сообщила, что украинские предприниматели готовы представить свои инвестиционные предложения по восстановлению освобожденных земель в Карабахе. По ее словам, Азербайджан создал хорошие условия, что привлекает украинских инвесторов, заявила она.

Возможности для еще большего сближения двух стран создают Торговый дом Украины и Центр творчества, которые открыты в Баку.

В целом, нужно работать в налаживании связей во всех сферах, не только политике и экономике, но и культуре, образовании.

Директор агентства Report Фуад Гусейналиев отметил, что обмен информацией и журналистами также будут способствовать тому, чтобы народы двух стран лучше узнавали и понимали друг друга. И поблагодарил гостью за ее активное участие в сближении Азербайджана и Украины.

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