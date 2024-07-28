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Аятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом Ирана

Аятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом Ирана Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности нового президента.
Другие страны
28 июля 2024 г. 11:58
Аятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом Ирана

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности нового президента.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

Согласно информации, в начале церемонии министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди представил официальный доклад о том, как прошли досрочные президентские выборы, и поблагодарил иранский народ, сотрудников ведомств за их успешное проведение.

Затем аятолла Али Хаменеи огласил декрет, в соответствии с которым Пезешкиан официально объявлен девятым президентом Исламской республики Иран, отмечает агентство.

Сообщается, что Масуд Пезешкиан принесет присягу в меджлисе (парламенте Ирана) 30 июля.

Напомним, что 5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных президентских выборов, назначенных после гибели главы государства Ибрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набравший 53,6% голосов.

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Версия на азербайджанском языке Xamenei Pezeşkianı İranın yeni prezidenti kimi təsdiqləyib
Версия на английском языке Khamenei approves Pezeshkian as new president of Iran

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