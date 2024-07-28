Аятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом Ирана

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности нового президента.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности нового президента.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Mehr .

Согласно информации, в начале церемонии министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди представил официальный доклад о том, как прошли досрочные президентские выборы, и поблагодарил иранский народ, сотрудников ведомств за их успешное проведение.

Затем аятолла Али Хаменеи огласил декрет, в соответствии с которым Пезешкиан официально объявлен девятым президентом Исламской республики Иран, отмечает агентство.

Сообщается, что Масуд Пезешкиан принесет присягу в меджлисе (парламенте Ирана) 30 июля.