Аятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом Ирана

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности нового президента.
Как передает
Согласно информации, в начале церемонии министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди представил официальный доклад о том, как прошли досрочные президентские выборы, и поблагодарил иранский народ, сотрудников ведомств за их успешное проведение.
Затем аятолла Али Хаменеи огласил декрет, в соответствии с которым Пезешкиан официально объявлен девятым президентом Исламской республики Иран, отмечает агентство.
Сообщается, что Масуд Пезешкиан принесет присягу в меджлисе (парламенте Ирана) 30 июля.
Напомним, что 5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных президентских выборов, назначенных после гибели главы государства Ибрахима Раиси. Победу