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Axios: Украина не предупреждала США о готовящихся атаках на авиабазы РФ

Axios: Украина не предупреждала США о готовящихся атаках на авиабазы РФ Соединенные Штаты не были уведомлены об операции Службы безопасности Украины (СБУ) по уничтожению десятков российских самолетов в глубине территории РФ.
Другие страны
1 июня 2025 г. 20:27
Axios: Украина не предупреждала США о готовящихся атаках на авиабазы РФ

Соединенные Штаты не были уведомлены об операции Службы безопасности Украины (СБУ) по уничтожению десятков российских самолетов в глубине территории РФ.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Изначально СМИ указывало, что украинская сторона информировала американскую администрацию о готовящейся операции, однако позже скорректировало материал.

Речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Источник в СБУ рассказал "Украинской правде", что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

В Минобороны РФ подтвердили, что украинская сторона нанесла удары дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях, при этом в ведомстве утверждали, что атаки в последних трех регионах были отражены.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna Rusiya hərbi aviabazalarına hücumları barədə ABŞ-ni əvvəlcədən xəbərdar edib

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