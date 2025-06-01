Axios: Украина не предупреждала США о готовящихся атаках на авиабазы РФ

Соединенные Штаты не были уведомлены об операции Службы безопасности Украины (СБУ) по уничтожению десятков российских самолетов в глубине территории РФ.

Соединенные Штаты не были уведомлены об операции Службы безопасности Украины (СБУ) по уничтожению десятков российских самолетов в глубине территории РФ.

Как передает Report , об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Изначально СМИ указывало, что украинская сторона информировала американскую администрацию о готовящейся операции, однако позже скорректировало материал.

Речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Источник в СБУ рассказал "Украинской правде", что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

В Минобороны РФ подтвердили, что украинская сторона нанесла удары дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях, при этом в ведомстве утверждали, что атаки в последних трех регионах были отражены.