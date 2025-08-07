О нас

Axios: Уиткофф обсудит с союзниками США встречу с Путиным

Axios: Уиткофф обсудит с союзниками США встречу с Путиным Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор с представителями ряда стран, чтобы проинформировать их об итогах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
7 августа 2025 г. 21:12
Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор с представителями ряда стран, чтобы проинформировать их об итогах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщил журналист портала Axios Барак Давид в соцсети Х.

"Спецпосланник Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным и обсудить дальнейшие шаги, включая возможность саммита Путина и американского лидера Дональда Трампа", - говорится в публикации.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе.

