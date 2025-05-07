Axios: Уиткофф 7 мая представит совбезу ООН план помощи США сектору Газа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 7 мая выступит на закрытом заседании Совета Безопасности ООН с докладом о политике США в отношении сектора Газа и переговоров с Ираном.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 7 мая выступит на закрытом заседании Совета Безопасности ООН с докладом о политике США в отношении сектора Газа и переговоров с Ираном.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По их информации, в ходе брифинга Уиткофф сосредоточится на совместном плане Белого дома и Израиля по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа без участия ХАМАС.

Однако ООН и другие гуманитарные организации, работающие в секторе Газа, 4 мая назвали план "противоречащим основополагающим гуманитарным принципам" и отвергли его.

6 мая президент США Дональд Трамп в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме пообещал сделать заявление "по очень важной теме" в четверг или пятницу. По информации The Times of Israel, оно, вероятно, будет связано с оказанием гуманитарной помощи сектору Газа. Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.