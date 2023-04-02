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Axios: Трамп заручился поддержкой 37 конгрессменов-республиканцев

Axios: Трамп заручился поддержкой 37 конгрессменов-республиканцев Экс-президент Дональд Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса США для того, чтобы ему оказали помощь в возможном судебном разбирательстве.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 08:49
Axios: Трамп заручился поддержкой 37 конгрессменов-республиканцев

Экс-президент Дональд Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса США для того, чтобы ему оказали помощь в возможном судебном разбирательстве.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.

Бывшего президента США поддерживают республиканцы в юридическом комитете и комитете по надзору палаты представителей конгресса - предполагается, что Трамп пытается добиться проведения расследования в отношении президента США Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

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