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Axios: Трамп рассчитывает стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке

Axios: Трамп рассчитывает стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 01:57
Axios: Трамп рассчитывает стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп выступит в качестве главного американского переговорщика и будет работать над тем, чтобы вернуть домой невинных людей, удерживаемых в заложниках (радикальным палестинским движением ХАМАС - ред.)", - заявила Ливитт.

При этом, по ее словам, Трамп после прихода к власти намерен ужесточить санкции в отношении Ирана, а также активизировать усилия США в вопросе борьбы с терроризмом и поддержки Израиля.

Отмечается, что некоторые израильские чиновники и семьи удерживаемых в заложниках американских граждан надеются, что Трамп сможет "убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну в секторе Газа в обмен на освобождение заложников".

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