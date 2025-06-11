Axios: Трамп не поддерживает военные действия Израиля против Ирана

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре в понедельник заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что выступает против военных действий в отношении Ирана, поскольку рассчитывает на достижение договоренностей с Тегераном по ядерной программе.

Как передает Report , об этом сообщил интернет-портал Axios.

По словам его источников из числа должностных лиц США и еврейского государства, Трамп в разговоре с Нетаньяху выразил уверенность в том, что "есть шанс достичь договоренностей по атому с Ираном". Президент отметил, что поэтому "выступает против военных действий в данный момент".

По сведениям портала, Нетаньяху сказал Трампу, что "иранцы являются мастерами в затягивании" переговоров. Премьер полагает, что Тегеран должен видеть "реальную военную угрозу".

"Похоже, что Трампа эти аргументы не убедили", - отметил один из источников. Как следует из публикации, президент подчеркнул, что хочет оценить итоги следующего раунда переговоров.

Напомним, что пятый раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе Тегерана прошел 23 мая в Риме. По итогам обсуждений министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выполняющий функцию посредника в переговорном процессе, заявил, что США и Иран достигли "определенного, но не окончательного прогресса".

Позднее глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе.

При этом портал Axios сообщал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.