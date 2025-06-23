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Axios: Трамп дал окончательное одобрение удара по Ирану в своем гольф-клубе

Axios: Трамп дал окончательное одобрение удара по Ирану в своем гольф-клубе Президент США Дональд Трамп дал окончательное одобрение операции по нанесению ударов по иранским ядерным объектам 21 июня, находясь в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси).
Другие страны
23 июня 2025 г. 04:20
Axios: Трамп дал окончательное одобрение удара по Ирану в своем гольф-клубе

Президент США Дональд Трамп дал окончательное одобрение операции по нанесению ударов по иранским ядерным объектам 21 июня, находясь в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, несмотря на публичные заявления о том, что атака может не состояться, американский лидер 20 июня отдал распоряжение министру обороны Питу Хегсету отправить на операцию стратегические бомбардировщики B-2 с территории США.

Несколько часов спустя самолеты вылетели со своей авиабазы в штате Миссури. Некоторые из них полетели на запад в качестве "ложных целей", отметил портал. 21 июня днем в гольф-клубе американскому лидеру сообщили, что бомбардировщики вот-вот достигнут так называемой точки невозврата - момента, когда они перейдут в режим полного радиомолчания. Президент дал окончательное разрешение на проведение ударов по иранским ядерным объектам.

Вскоре после этого Трамп вылетел обратно в Вашингтон. В Ситуационной комнате Белого дома его команда по национальной безопасности информировала о ходе операции. В момент нанесения удара спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф направил министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи послание, в котором дал понять, что операция носит разовый характер и ограничивается исключительно ядерной программой Тегерана, сообщает Axios.

Уиткофф добавил, что США по-прежнему стремятся к дипломатическому урегулированию - и теперь хотят, чтобы Иран вернулся за стол переговоров после уничтожения своих ключевых объектов по обогащению урана. В ответ на предложение США о переговорах министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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