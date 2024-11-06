Axios: США потребовали от Ирака предотвратить иранскую атаку с его территории

Администрация президента США Джо Байдена призвала иракского премьера Мухаммеда ас-Судани предотвратить нанесение Ираном удара по Израилю с его территории, иначе еврейское государство совершит ответную атаку на Ирак.

Администрация президента США Джо Байдена призвала иракского премьера Мухаммеда ас-Судани предотвратить нанесение Ираном удара по Израилю с его территории, иначе еврейское государство совершит ответную атаку на Ирак.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Если вы этого не сделаете, мы не сможем удержать Израиль от нанесения удара по Ираку", - цитирует портал заявление администрации Байдена, переданное премьер-министру Ирака американским чиновником.

По словам источников, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили планируемую атаку Ирана на Израиль. Они заявили ас-Судани, что он не должен позволить Ирану наносить удары по Израилю со своей территории из-за риска ответных действий еврейского государства.

Источники также сообщили порталу, что Салливан и Блинкен потребовали от иракского премьера прекратить нападения местных ополченцев на Израиль и ВС США в Ираке и Сирии.