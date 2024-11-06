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Axios: США потребовали от Ирака предотвратить иранскую атаку с его территории

Axios: США потребовали от Ирака предотвратить иранскую атаку с его территории Администрация президента США Джо Байдена призвала иракского премьера Мухаммеда ас-Судани предотвратить нанесение Ираном удара по Израилю с его территории, иначе еврейское государство совершит ответную атаку на Ирак.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 07:39
Axios: США потребовали от Ирака предотвратить иранскую атаку с его территории

Администрация президента США Джо Байдена призвала иракского премьера Мухаммеда ас-Судани предотвратить нанесение Ираном удара по Израилю с его территории, иначе еврейское государство совершит ответную атаку на Ирак.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Если вы этого не сделаете, мы не сможем удержать Израиль от нанесения удара по Ираку", - цитирует портал заявление администрации Байдена, переданное премьер-министру Ирака американским чиновником.

По словам источников, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили планируемую атаку Ирана на Израиль. Они заявили ас-Судани, что он не должен позволить Ирану наносить удары по Израилю со своей территории из-за риска ответных действий еврейского государства.

Источники также сообщили порталу, что Салливан и Блинкен потребовали от иракского премьера прекратить нападения местных ополченцев на Израиль и ВС США в Ираке и Сирии.

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Версия на английском языке US warns Iraq: Don't let Iran attack from your soil or Israel could retaliate
Версия на азербайджанском языке “Axios”: ABŞ İraqdan İranın öz ərazisindən hücumunun qarşısını almağı tələb edib

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