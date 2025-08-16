О нас

Axios: США хотят провести встречу Трампа, Путина и Зеленского уже на днях США хотят провести встречу президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского 22 августа.
16 августа 2025 г. 23:17
США хотят провести встречу президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского 22 августа.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит быстро уже 22 августа", - говорится в сообщении.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что "коалиция желающих" вскоре проведет новую встречу для обсуждения дальнейших шагов по российско-украинскому конфликту. Также британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил, что Великобритания усилит санкционное давление на Россию, если не будет достигнуто мирное соглашение.

Версия на азербайджанском языке KİV: Yaxın günlərdə Tramp-Putin-Zelenski görüşü keçirilə bilər

13 августа 2025 г. 00:30

