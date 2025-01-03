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Axios: Байден в декабре обсуждал возможный удар по ядерным объектам Ирана

Axios: Байден в декабре обсуждал возможный удар по ядерным объектам Ирана Президент США Джо Байден в декабре 2024 года обсуждал возможность нанесения удара по иранским ядерным объектам.
Другие страны
3 января 2025 г. 05:27
Axios: Байден в декабре обсуждал возможный удар по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден в декабре 2024 года обсуждал возможность нанесения удара по иранским ядерным объектам.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно их данным, соответствующее предложение выдвинул на встрече в декабре 2024 года помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. По его задумке, удар по ядерным объектам Ирана был бы возможен, если бы Тегеран "приблизился к получению ядерного оружия в период до 20 января", когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Как отмечает Axios, Байден не одобрил удар на этой встрече и не сделал этого до сих пор.

Источники портала подчеркивают, что обсуждение возможности нанесения удара "не было вызвано появлением новых данных разведки и не предполагало вынесения Байденом вердикта". Один из источников Axios подчеркнул, что "на настоящий момент подобные дискуссии в Белом доме не ведутся".

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