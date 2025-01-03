Axios: Байден в декабре обсуждал возможный удар по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден в декабре 2024 года обсуждал возможность нанесения удара по иранским ядерным объектам.

Президент США Джо Байден в декабре 2024 года обсуждал возможность нанесения удара по иранским ядерным объектам.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно их данным, соответствующее предложение выдвинул на встрече в декабре 2024 года помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. По его задумке, удар по ядерным объектам Ирана был бы возможен, если бы Тегеран "приблизился к получению ядерного оружия в период до 20 января", когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Как отмечает Axios, Байден не одобрил удар на этой встрече и не сделал этого до сих пор.

Источники портала подчеркивают, что обсуждение возможности нанесения удара "не было вызвано появлением новых данных разведки и не предполагало вынесения Байденом вердикта". Один из источников Axios подчеркнул, что "на настоящий момент подобные дискуссии в Белом доме не ведутся".