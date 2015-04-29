​"АвтоВАЗ" планирует увеличить выпуск Lada 4х4 Urban из-за высокого спроса

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "АвтоВАЗ" планирует увеличить производство автомобилей Lada 4х4 Urban из-за высокого спроса на эту модель.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя, поступившем в "Газету.Ru".

Изначально в 2015 году предполагалось выпустить 5 тыс. таких автомобилей, но со времени появления Lada 4х4 Urban на рынке в ноябре 2014 года к настоящему моменту проданы уже 700 вездеходов. Отмечается, что план на май полностью расписан под заказы дилеров, сейчас принимаются заказы на июнь.

В связи с этим "АвтоВАЗ" принял решение о переносе производства Lada 4x4 Urban с мелкосерийной технологической площадки тольяттинского предприятия ''ВИС-Авто'' на собственный конвейер.

АвтоВАЗ экспортирует автомобили в основном в Казахстан, Азербайджан и на Украину, незначительные объемы отправляются в Европу, на Ближний Восток и в страны Латинской Америки.