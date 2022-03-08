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Автор Гарри Поттера пожертвовала больше миллиона долларов Украине

Автор Гарри Поттера пожертвовала больше миллиона долларов Украине Известная британская писательница Джоан Роулинг собрала для украинских детей, пострадавших от военных действий, 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 млн. долларов).
Другие страны
8 марта 2022 г. 11:14
Автор Гарри Поттера пожертвовала больше миллиона долларов Украине

Известная британская писательница Джоан Роулинг собрала для украинских детей, пострадавших от военных действий, 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 млн. долларов).

Как передает Report со ссылкой на Сегодня.ua, автор саги о Гарри Поттере поддержала сбор средств для пострадавших детей, который организовала ее благотворительная организация Lumos. Фонд собирает средства, чтобы обеспечить едой, средствами гигиены и лекарствами украинских детей.

"Я лично перечислю пожертвования в 1 миллион фунтов стерлингов. Благодарю всех, кто уже пожертвовал. Вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для самых уязвимых детей в Украине", - написала писательница в Twitter.

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Версия на азербайджанском языке “Harri Potter”in müəllifi Ukraynaya milyon dollardan çox ianə verib

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