Автономия на севере Ирака одобрила переговоры с центральной властью

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Призыв премьер-министра Ирака Хейдара аль-Ибади по поводу диалога был встречен главой местной автономии на севере страны Масудом Барзани с одобрением.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, ответственные лица автономии провели 19 октября заседание.

Они распространили заявление касательно событий в Ираке и регионе.

После заседания ответственные лица местной автономии заявили, что с удовлетворением встретили возможность диалога между Багдадом и Эрбилем.

В заявлении у международных посредников попросили помощи для построения диалога между Багдадом и Эрбилем.