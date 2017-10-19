 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Автономия на севере Ирака одобрила переговоры с центральной властью

    Они попросили у международных посредников помощи для построения диалога между Багдадом и Эрбилем

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Призыв премьер-министра Ирака Хейдара аль-Ибади по поводу диалога был встречен главой местной автономии на севере страны Масудом Барзани с одобрением.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, ответственные лица автономии провели 19 октября заседание.

    Они распространили заявление касательно событий в Ираке и регионе.

    После заседания ответственные лица местной автономии заявили, что с удовлетворением встретили возможность диалога между Багдадом и Эрбилем.

    В заявлении у международных посредников попросили помощи для построения диалога между Багдадом и Эрбилем. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi