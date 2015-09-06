Автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей на ралли в Испании

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей во время авторалли в автономном сообществе Галисия на северо-западе Испании, в результате погибли по меньшей мере шесть человек, еще более 10 получили ранения, передает агентство EFE.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу около 20.00 по местному времени на участке автотрассы, проходящем через муниципалитет Карраль, входящий в провинцию Ла-Корунья.

По данным газеты Pais, водитель одного из автомобилей вошел в поворот на очень большой скорости и не смог справиться с управлением. Среди погибших двое мужчин и четыре женщины, одна из которых, по данным издания, была беременна. Все пострадавшие, среди которых есть трое детей, госпитализированы в местную больницу.

После инцидента гонка была приостановлена. В настоящее время выясняются детали произошедшего.