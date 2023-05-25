Автомобиль врезался в ограду резиденции премьера Британии

Автомобиль врезался в четверг в ограду резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Лондоне.

Автомобиль врезался в ограду резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Лондоне.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Вооруженные полицейские арестовали мужчину на месте по подозрению в нанесении противозаконного ущерба и опасном вождении. Сообщений о каких-то травмах нет. Ведется следствие", - отмечается в заявлении лондонской полиции. Отмечается, что ДТП произошло в районе 16:20 (19:20 – бакинское время).

На видеозаписи, которую показывает в прямом эфире телеканал Sky News, видно, что серая малолитражка стоит, уткнувшись передним бампером в главные ворота Даунинг-стрит, 10, выходящие на правительственную улицу Уайтхолл. Ее багажник открыт. Кругом ходят вооруженные полицейские. Каких-либо серьезных повреждений металлических ворот не наблюдается.

Также видно, что улица Уайтхолл, на которую выходят многие правительственные учреждения, перекрыта для движения. По информации газеты The Sun, премьер-министр в четверг работает из своей резиденции, где и произошло ДТП. На Даунинг-стрит, 11 также находится резиденция министра финансов.