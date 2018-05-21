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    Автомобиль въехал в здание ресторана в США

    © Foto: "AP"

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Два человека погибли после того, как легковой автомобиль въехал в здание ресторана в штате Северная Каролина.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье местный телеканал WSPA.

    По его информации, инцидент произошел в воскресенье днем в городе Бессемер. Одной из погибших оказалась помощница местного шерифа, за рулем автомобиля, въехавшего в ресторан, находился ее отец.

    Мужчина был задержан стражами правопорядка. По данным полиции, он намеренно направил транспортное средство в здание ресторана, отмечает телеканал. Мотивы злоумышленника на данный момент не сообщаются.

    Все пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницу, их точное количество неизвестно.

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