Автомобиль сбил участников велогонки в Аризоне

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ДТП в субботу в городе Шоу Лоу (штат Аризона), где пикап сбил участников велогонки.
По ее данным, шестеро пострадавших госпитализированы, медики оценивают их состояние как критическое.
Как сообщили в полиции, 35-летний водитель пикапа сбил велосипедистов во время гонки, после чего попытался скрыться с места происшествия. Во время преследования полиция выстрелила в злоумышленника. Он также был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.