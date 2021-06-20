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Автомобиль сбил участников велогонки в Аризоне

Автомобиль сбил участников велогонки в Аризоне По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ДТП в субботу в городе Шоу Лоу (штат Аризона), где пикап сбил участников велогонки.
Другие страны
20 июня 2021 г. 01:02
Автомобиль сбил участников велогонки в Аризоне

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ДТП в субботу в городе Шоу Лоу (штат Аризона), где пикап сбил участников велогонки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на полицию сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, шестеро пострадавших госпитализированы, медики оценивают их состояние как критическое.

Как сообщили в полиции, 35-летний водитель пикапа сбил велосипедистов во время гонки, после чего попытался скрыться с места происшествия. Во время преследования полиция выстрелила в злоумышленника. Он также был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

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