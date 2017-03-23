Автомобиль пытался въехать в толпу на торговой улице в Антверпене

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Автомобиль на большой скорости попытался въехать на торговую улицу в бельгийском Антверпене, один человек задержан.
Как передает Report, об этом сообщает в четверг агентство Reuters.
Как сообщила газета La Derniere Heure, полиция обнаружила оружие в салоне автомобиля неизвестного мужчины, предположительно выходца из Северной Африки.
Машина была остановлена военным патрулем. Никто не пострадал.
По словам мэра города Барта де Вевера, полиция Антверпена предотвратила возможный теракт.
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