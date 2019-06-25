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Автомобиль протаранил ворота посольства США в Сеуле на фоне визита Трампа

​Автомобиль протаранил ворота посольства США в Сеуле из-за Трампа
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je

В преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа ворота американского посольства в Сеуле протаранил легковой автомобиль.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, никто не пострадал, водитель - мужчина в возрасте около 40 лет - задержан.

Как сообщает телеканал YTN, в салоне автомобиля найдена коробка с несколькими десятками газовых баллончиков.

Полиция выясняет мотивы водителя, врезавшегося в ворота посольства.

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