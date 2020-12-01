Автомобиль посольства России подорвался в Кабуле

Во вторник автомобиль посольства России в Афганистане подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве, сотрудники получили легкую контузию.

Во вторник автомобиль посольства России в Афганистане подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве, сотрудники получили легкую контузию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства, находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию", - информировала дипломат.

В комментарии отмечается, что "по предварительной оценке, объектом тератаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан".

"Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства", - добавила дипломат.