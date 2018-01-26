Автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского в Давосе

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа сбил в Давосе швейцарского полицейского. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета Blick.

Инцидент произошел накануне вечером при попытке стража порядка остановить белый автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами, который, по утверждению газеты, входил в колонну Дональда Трампа. В тот момент, когда страж порядка попытался остановить машину, водитель прибавил скорость и ударил полицейского правым крылом. Происшествие попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

В результате инцидента полицейский не получил серьезных травм, поскольку сумел быстро среагировать и отскочить в сторону, что ослабило удар.

На данный момент никаких официальных комментариев по поводу происшествия ни со швейцарской, ни с американской стороны не поступало.

Сегодня Дональд Трамп выступит с речью на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме.