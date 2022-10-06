Автомобиль c вице-президентом США попал в ДТП

Водитель вице-президента США Камалы Харрис врезался в бордюр, когда вез ее на работу в понедельник, из-за этого пришлось менять шину.

Водитель вице-президента США Камалы Харрис врезался в бордюр, когда вез ее на работу в понедельник, из-за этого пришлось менять шину.

Как передает Report, об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источники

По данным издания, кортеж, везший вице-президента Харрис на работу, попал в автомобильную аварию на закрытой дороге в округе Колумбия в понедельник.

«Агент секретной службы, управлявший спортивным внедорожником, ударил авто о бордюр туннеля в центре города с такой силой, что потребовалась замена шины. Из-за этого кортеж остановился около 10:20 утра, сообщили источники».

Харрис пришлось пересесть в другую машину кортежа, чтобы агенты могли доставить ее в Белый дом.

Секретная служба не стала уточнять детали аварии и назвала это «технической неисправностью» в головной машине, из-за чего вице-президент Харрис пересадили в другое авто.