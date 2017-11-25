Автоцистерна врезалась в автобус на севере Мексики - ВИДЕО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в пятницу в столкновении автоцистерны с автобусом в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила федеральная полиция в своем Twitter.
Трагедия произошла на трассе, соединяющей города Сьюдад-Виктория и Монтеррей.
На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что обе машины объяты пламенем. Сведения о количестве пострадавших разнятся. Как отмечает телеканал Televisa, пострадали по меньшей мере 10 человек.
News DepartmentАвтор новости
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