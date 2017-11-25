Автоцистерна врезалась в автобус на севере Мексики - ВИДЕО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в пятницу в столкновении автоцистерны с автобусом в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила федеральная полиция в своем Twitter.

Трагедия произошла на трассе, соединяющей города Сьюдад-Виктория и Монтеррей.

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что обе машины объяты пламенем. Сведения о количестве пострадавших разнятся. Как отмечает телеканал Televisa, пострадали по меньшей мере 10 человек.