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    Автоцистерна врезалась в автобус на севере Мексики - ВИДЕО

    В результате аварии погибли два человека

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в пятницу в столкновении автоцистерны с автобусом в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила федеральная полиция в своем Twitter.

    Трагедия произошла на трассе, соединяющей города Сьюдад-Виктория и Монтеррей.

    На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что обе машины объяты пламенем. Сведения о количестве пострадавших разнятся. Как отмечает телеканал Televisa, пострадали по меньшей мере 10 человек.

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