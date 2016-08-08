​Автобус врезался в группу паломников в Индии, погибли 7 человек

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере, 7 человек погибли, 16 получили травмы в результате наезда автобуса на группу паломников в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщила полиция штата.

Большая группа паломников из соседнего штата Пенджаб остановилась по пути к известной индуистской святыне, храму богини Чинтпурни в округе Кангра, чтобы перекусить в придорожном кафе. В автобусе, следовавшем по этой трассе, внезапно отказали тормоза, и он на полном ходу врезался в толпу отдыхавших людей. На месте погибли семеро, еще 16 доставлены в ближайшую больницу, трое - в крайне тяжелом состоянии.

Главный министр Пенджаба Паркаш Сингх Бадал выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что им "будет оказана вся возможная помощь, а также выплачена денежная компенсация".