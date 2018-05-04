Автобус с военными упал в реку на юге Чили

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Перевозивший 25 военнослужащих, в четверг упал в реку Пуэло на юге Чили. Жертвами ДТП стали два человека, не менее 10 получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сайт телеканала Globovision.

В эвакуации пострадавших были задействованы два вертолета правоохранительных органов. По данным властей, состояние двоих военнослужащих оценивается как тяжелое.

Компетентные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.