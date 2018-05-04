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    Автобус с военными упал в реку на юге Чили

    Отмечается, что жертвами происшествия стали два человека

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Перевозивший 25 военнослужащих, в четверг упал в реку Пуэло на юге Чили. Жертвами ДТП стали два человека, не менее 10 получили травмы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сайт телеканала Globovision.

    В эвакуации пострадавших были задействованы два вертолета правоохранительных органов. По данным властей, состояние двоих военнослужащих оценивается как тяжелое.

    Компетентные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

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