Автобус с туристами попал в ДТП в горах Австрии, есть пострадавшие

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 36 человек пострадали, когда туристический автобус попал в аварию на горном перевале Гшютт в Верхней Австрии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

ДТП произошло в первой половине дня, на место уже прибыли сотрудники экстренных служб и полиции, а также вертолет скорой помощи. Тяжелые травмы получил водитель автобуса.

По последним данным, 36 человек пострадали, один человек - тяжело. Последних пациентов только что доставили в ближайшие больницы.

Автобус занесло на заснеженной дороге, и он врезался в каменную стену на въезде в один из отелей.

По предварительным данным, в автобусе находилась туристическая группа из Южной Кореи. Движение на дороге перекрыто.