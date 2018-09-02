Автобус с паломниками перевернулся в Эквадоре

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу на своем сайте местная газета El Comercio.

Инцидент произошел ранним утром, когда на трассе был сильный туман. Автобус, который следовал из города Куэнка на юге страны в город Лоха, перевернулся.

По информации El Comercio, большинство пассажиров автобуса - паломники, которые направлялись в кафедральный собор города Лоха на религиозный праздник, посвященный Деве Марии из Эль-Сисне. Речь идет об изображении Богоматери, которое в Южной Америке почитается как чудотворное.