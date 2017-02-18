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    Автобус с Эрдоганом задавил охранника президента - ВИДЕО

    Сотрудник охраны доставлен на лечение в больницу

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудник охраны главы Турции Тайипа Реджепа Эрдогана попал под колеса президентского автобуса.

    Как передает Report, со ссылкой на газета Milliyet, инцидент произошел во время визита президента в провинцию Элязыг.

    Автобус кортежа выезжал с территории мэрии и случайно наехал на охранника. Мужчина оказался под автобусом. Газета отмечает, что Эрдоган лично вышел из транспорта и попытался оказать помощь пострадавшему, пока не прибыли медики.

    Сотрудник охраны доставлен на лечение в больницу.

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