Автобус с Эрдоганом задавил охранника президента - ВИДЕО

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудник охраны главы Турции Тайипа Реджепа Эрдогана попал под колеса президентского автобуса.

Как передает Report, со ссылкой на газета Milliyet, инцидент произошел во время визита президента в провинцию Элязыг.

Автобус кортежа выезжал с территории мэрии и случайно наехал на охранника. Мужчина оказался под автобусом. Газета отмечает, что Эрдоган лично вышел из транспорта и попытался оказать помощь пострадавшему, пока не прибыли медики.

Сотрудник охраны доставлен на лечение в больницу.