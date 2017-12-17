Автобус с детскими футбольными командами столкнулся с поездом в Мексике, есть жертвы

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли и 15 получили травмы в субботу при столкновении автобуса с грузовым поездом в мексиканском штате Халиско. На борту автобуса находились члены детских команд по футболу, которые ехали на турнир в сопровождении взрослых.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал NTR Guadalajara.

"В автобусе было примерно 60 человек, из них 40 - члены трех подростковых футбольных команд", - рассказал один из руководителей спасательной службы региона Хайме Альберто Морено Качо. По его словам, несколько человек получили серьезные травмы головы, их состояние оценивается как тяжелое. Погибли двое взрослых, о жертвах среди несовершеннолетних не сообщалось.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.