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    Автобус с детскими футбольными командами столкнулся с поездом в Мексике, есть жертвы

    Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли и 15 получили травмы в субботу при столкновении автобуса с грузовым поездом в мексиканском штате Халиско. На борту автобуса находились члены детских команд по футболу, которые ехали на турнир в сопровождении взрослых.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал NTR Guadalajara.

    "В автобусе было примерно 60 человек, из них 40 - члены трех подростковых футбольных команд", - рассказал один из руководителей спасательной службы региона Хайме Альберто Морено Качо. По его словам, несколько человек получили серьезные травмы головы, их состояние оценивается как тяжелое. Погибли двое взрослых, о жертвах среди несовершеннолетних не сообщалось.

    Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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