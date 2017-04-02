Автобус с 50 школьниками вылетел с трассы в Швеции - ВИДЕО

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Неподалеку от шведского Харьедалена произошла авария с участием школьного автобуса.

Как передает Report, об этом сообщает издание Allehanda.

На момент ДТП в транспорте находилось около 50 детей.

Инцидент произошел утром второго апреля. Автобус вылетел с трассы и перевернулся. По информации портала, многие из находившихся в автобусе получили травмы. Однако точное число пострадавших не указывается.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства происшествия.