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    Автобус с 50 школьниками вылетел с трассы в Швеции - ВИДЕО

    Пострадало большинство находившихся в автобусе

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Неподалеку от шведского Харьедалена произошла авария с участием школьного автобуса.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Allehanda.

    На момент ДТП в транспорте находилось около 50 детей.

    Инцидент произошел утром второго апреля. Автобус вылетел с трассы и перевернулся. По информации портала, многие из находившихся в автобусе получили травмы. Однако точное число пострадавших не указывается.

    На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства происшествия.

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