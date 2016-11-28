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    Автобус с 12 украинцами попал в ДТП в России

    Oдин пострадавший доставлен в реанимационное отделение

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Автобус сообщением Санкт-Петербург-Ровно попал в ДТП в Псковской области, пятеро украинцев получили травмы.

    Как передает Report, со ссылкой на УНН, об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины.

    "Установлено, что среди пассажиров данного рейса были 12 граждан Украины. В результате инцидента 5 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что один пострадавший доставлен в реанимационное отделение Великолукской ЦРБ.

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