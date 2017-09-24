Автобус попал в аварию в Танзании, есть погибшие

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Автобус попал в аварию в Танзании.

Как передает Report, об этом информирует агентство "Синьхуа" со ссылкой на стражей порядка.

По информации, это ДТП произошло накануне вечером в области Рувума. Транспортное средство, которое перевозило 44 человека, съехало с дороги и перевернулось.

В результате погибли не менее 2 человек, еще 42 пострадали. В полиции сообщили, что разыскивают водителя автобуса, скрывшегося после произошедшего. По предварительной версии, все произошло из-за неосторожной езды.