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    Автобус попал в аварию в Танзании, есть погибшие

    Водитель скрылся после произошедшего

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Автобус попал в аварию в Танзании.

    Как передает Report, об этом информирует агентство "Синьхуа" со ссылкой на стражей порядка.

    По информации, это ДТП произошло накануне вечером в области Рувума. Транспортное средство, которое перевозило 44 человека, съехало с дороги и перевернулось.

    В результате погибли не менее 2 человек, еще 42 пострадали. В полиции сообщили, что разыскивают водителя автобуса, скрывшегося после произошедшего. По предварительной версии, все произошло из-за неосторожной езды.

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