Автобус детской команды по баскетболу столкнулся с грузовиком в США, есть жертвы

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Автобус с игроками женской школьной команды по баскетболу столкнулся с грузовиком в окрестностях американского города Блумингтона. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию штата Иллиной, передает Report.

Смертельное ДТП произошло в ночь на четверг. Водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом. В результате аварии скончался 34-летний водитель грузовика и 72-летний волонтёр, сопровождавший детскую баскетбольную команду.

Восемь школьниц были госпитализированы с различными травмами. По данным телеканала, жизни девочек ничего не угрожает. Водитель автобуса был доставлен в больницу на вертолёте, информация о его состоянии не уточнялась.