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Австрия заплатит по 1 тыс. евро желающим вернуться на родину сирийцам

Австрия заплатит по 1 тыс. евро желающим вернуться на родину сирийцам Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что желающим вернуться на родину сирийцам будет выплачено по 1 тыс. евро.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 15:58
Австрия заплатит по 1 тыс. евро желающим вернуться на родину сирийцам

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что желающим вернуться на родину сирийцам будет выплачено по 1 тыс. евро.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Австрия окажет поддержку сирийцам, которые пожелают вернуться на родину. Они получат выплату в размере 1 тыс. евро. Страна нуждается в своих гражданах в период восстановления", - написал он.

Он добавил, что процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища для сирийцев в Австрии остается по-прежнему замороженным.

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