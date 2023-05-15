Австрия заморозила более 200 счетов в рамках санкций против России

Власти Австрии по состоянию на апрель 2023 года заморозили более 200 счетов, принадлежащих подпавшим под антироссийские санкции лицам.

Власти Австрии по состоянию на апрель 2023 года заморозили более 200 счетов, принадлежащих подпавшим под антироссийские санкции лицам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в понедельник газета Kurir.

Австрийский МИД сообщил, что также была заморожена часть объектов недвижимости, что делает невозможной их перепродажу.

Ведомство ранее создало отдельную рабочую группу, которая ведет поиск активов подпавших под антироссийские санкции лиц. В настоящее время Евросоюз ввел ограничения в отношении 1 473 человек и 207 предприятий.