Австрия закупит восемь единиц германской системы ПВО IRIS-T

Австрия в рамках создания европейской системы противовоздушной обороны European Sky Shield закупит восемь единиц германского ПВО IRIS-T.

Австрия в рамках создания европейской системы противовоздушной обороны European Sky Shield закупит восемь единиц германского ПВО IRIS-T.

Как передает Report , об этом сообщает портал ORF со ссылкой на главу австрийского оборонного ведомства Клаудиу Таннер.

Вена планирует приобрести четыре системы с дальностью до 15 км и еще четыре с дальностью до 50 км. Обучение работе с системой будет проходить совместно с ФРГ. При этом переговоры о покупке с производителем систем Diehl будет вести правительством Германии. Конкретная стоимость проекта не озвучивается.

Ранее Эстония и Латвия подписали соглашение о совместной закупке германских систем противовоздушной обороны IRIS-T за €400 млн.