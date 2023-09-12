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Австрия закупит восемь единиц германской системы ПВО IRIS-T

Австрия закупит восемь единиц германской системы ПВО IRIS-T Австрия в рамках создания европейской системы противовоздушной обороны European Sky Shield закупит восемь единиц германского ПВО IRIS-T.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 21:16
Австрия закупит восемь единиц германской системы ПВО IRIS-T

Австрия в рамках создания европейской системы противовоздушной обороны European Sky Shield закупит восемь единиц германского ПВО IRIS-T.

Как передает Report, об этом сообщает портал ORF со ссылкой на главу австрийского оборонного ведомства Клаудиу Таннер.

Вена планирует приобрести четыре системы с дальностью до 15 км и еще четыре с дальностью до 50 км. Обучение работе с системой будет проходить совместно с ФРГ. При этом переговоры о покупке с производителем систем Diehl будет вести правительством Германии. Конкретная стоимость проекта не озвучивается.

Ранее Эстония и Латвия подписали соглашение о совместной закупке германских систем противовоздушной обороны IRIS-T за €400 млн.

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