Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрийские власти приняли решение признать персонами нон грата четырех дипломатов РФ, они должны покинуть австрийскую территорию не позднее 12 апреля.

Австрийские власти приняли решение признать персонами нон грата четырех дипломатов РФ, они должны покинуть австрийскую территорию не позднее 12 апреля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в четверг портал Oe24.tv.

"МИД Австрии объявил о распоряжении лишить дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генконсульства в Зальцбурге", - отмечает портал.

По информации австрийской стороны, эти дипсотрудники занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.

На этой неделе некоторые европейские страны объявили о выдворении дипломатов РФ.