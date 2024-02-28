О нас

Австрия выделит 10 млн евро МККК, ВОЗ и ЮНИСЕФ для помощи палестинцам

Австрия выделит 10 млн евро МККК, ВОЗ и ЮНИСЕФ для помощи палестинцам Правительство Австрии приняло решение выделить €10 млн Международному комитету Красного Креста (МККК), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для оказания помощи гражданскому населению сектора Газа.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 15:30
Австрия выделит 10 млн евро МККК, ВОЗ и ЮНИСЕФ для помощи палестинцам

Правительство Австрии приняло решение выделить 10 млн евро Международному комитету Красного Креста (МККК), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для оказания помощи гражданскому населению сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Гуманитарная ситуация в Газе катастрофическая, и никто не может игнорировать это. Мы поддерживаем жизненно важную работу международных организаций на местах, выделяя еще 10 млн евро. В ходе переговоров на местах я буду продолжать выступать за немедленное гуманитарное прекращение огня, чтобы в Газу поступало больше помощи и одновременно освобождались заложники", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Austria to allocate 10M euros to ICRC, WHO and UNICEF to help Palestinians

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
24 февраля 2024 г. 14:04
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18
Кямиль Зейналлы вернулся в Баку
ФотоКямиль Зейналлы вернулся в Баку
22 февраля 2024 г. 05:44
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть
23 февраля 2024 г. 01:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi