Австрия выделит 10 млн евро МККК, ВОЗ и ЮНИСЕФ для помощи палестинцам

Правительство Австрии приняло решение выделить €10 млн Международному комитету Красного Креста (МККК), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для оказания помощи гражданскому населению сектора Газа.

Правительство Австрии приняло решение выделить 10 млн евро Международному комитету Красного Креста (МККК), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для оказания помощи гражданскому населению сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Гуманитарная ситуация в Газе катастрофическая, и никто не может игнорировать это. Мы поддерживаем жизненно важную работу международных организаций на местах, выделяя еще 10 млн евро. В ходе переговоров на местах я буду продолжать выступать за немедленное гуманитарное прекращение огня, чтобы в Газу поступало больше помощи и одновременно освобождались заложники", - сказал он.