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Австрия выделила еще 1,1 млн долларов для поддержки работы МАГАТЭ в Украине

Австрия выделила еще 1,1 млн долларов для поддержки работы МАГАТЭ в Украине Австрия выделила дополнительно 1 млн евро (1,1 млн долларов) для поддержки деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Украины.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 17:34
Австрия выделила еще 1,1 млн долларов для поддержки работы МАГАТЭ в Украине

Австрия выделила дополнительно 1 млн евро (1,1 млн долларов) для поддержки деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Александер Шалленберг, выступая на сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

"Мы полностью поддерживаем вас [агентство] и разработанные вами пять основных принципов [защиты Запорожской АЭС] в Украине, - сказал министр. - И чтобы оказать помощь в вашей важной работе в Украине, мы выделили дополнительно 1 млн евро для работы данного агентства".

Вена не считает атомную энергетику устойчивым источником энергии и поэтому "настойчиво поддерживает работу агентства", продолжал Шалленберг. Он призвал страны "поддерживать самые высокие стандарты безопасности" до тех пор, пока они делают ставку на этот вид технологий. "Мы не можем ограничиваться только сокращением выбросов, но также должны учитывать долгосрочные последствия возможных ядерных аварий для состояния окружающей среды и нерешенные вопросы обращения с ядерными отходами", - пояснил он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем выступлении на заседании Совбеза ООН изложил пять принципов защиты ЗАЭС. Они включают запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива. По словам Гросси, ЗАЭС не должна использоваться для дислоцирования тяжелых вооружений и военных. Все объекты, необходимые для обеспечения работы станции, должны быть защищены от нападений и диверсий, подчеркнул глава МАГАТЭ.

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