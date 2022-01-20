Австрия вводит национальную лотерею для увеличения числа вакцинированных

Правительство Австрии заявило, что вводит национальную лотерею, чтобы побудить людей к вакцинации.

Правительство Австрии заявило, что вводит национальную лотерею, чтобы побудить людей к вакцинации.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

"Что можно выиграть в лотерее вакцинации? Ваучеры!",- сказал Канцлер Карл Нехаммер на пресс-конференции с лидером оппозиционных социал-демократов Памелой Ренди-Вагнер, с которой велись переговоры об этой мере.

Нехаммер сказал, что представители общественности, независимо от того, были ли они уже вакцинированы или нет, получат билет за каждую сделанную им прививку - всего три билета. Каждый десятый билет выиграет подарочный ваучер на 500 евро, не уточнив, для чего предназначены ваучеры.

Нижняя палата парламента должна принять законопроект, делающий вакцины обязательными для всех взрослых в Австрии, с первоначальными штрафами в размере 600 евро, которые увеличатся до 3600 евро, если штраф будет оспорен безуспешно. Примерно 72% населения Австрии полностью вакцинировано против COVID-19, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.