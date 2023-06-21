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Австрия восстанавливает сообщение с украинским городом ЧОП

Австрия восстанавливает сообщение с украинским городом ЧОП Команда Австрийских железных дорог возобновляет курсирование беспересадочного вагона №430 Вена - Чоп - Вена. Он вернется на рейс уже сегодня.
Другие страны
21 июня 2023 г. 19:10
Австрия восстанавливает сообщение с украинским городом ЧОП

Команда Австрийских железных дорог возобновляет курсирование беспересадочного вагона №430 Вена - Чоп - Вена. Он вернется на рейс уже сегодня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Благодаря операционным изменениям в распределении подвижного состава Австрийских железных дорог, беспересадочный вагон с сегодняшнего дня возобновит курсирование на маршруте Вена - Чоп (отправление из Вены в 16:42, прибытие в Чоп в 02:28), а завтра - на обратном маршруте Чоп - Вена.

По данным "Укрзализныци" расписание движения без изменений: отправление из Чопа в 03:28, прибытие в Вену в 11:21.

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