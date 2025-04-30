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Австрия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП и присоединится к "Небесному щиту"

Австрия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП и присоединится к "Небесному щиту" Австрия намерена довести расходы на оборону до 2% ВВП, а также участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Европейского союз.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 16:44
Австрия увеличит расходы на оборону до 2% ВВП и присоединится к Небесному щиту

Австрия намерена довести расходы на оборону до 2% ВВП, а также участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Европейского союз.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Кристиан Штокер в интервью информагентству Austria Presse-Agentur и газете Kleine Zeitung.

Кроме того, страна намерена участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Евросоюза, добавил Штокер. Он подтвердил и намерение Австрии присоединиться к инициативе Еврокомиссии по выделению странами Европейского союза примерно 800 млрд евро на оборонные цели.

По мнению канцлера, участие республики в европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) совместимо с нейтральным статусом государства.

"Я считаю участие в программе правильным шагом, потому что… система совместима с нейтралитетом", - подчеркнул он.

Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года. В мае 2024 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер подписала соглашение о присоединении к европейской системе. В настоящее время она объединяет 21 страну.

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