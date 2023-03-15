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Австрия усилила охрану посольств в Вене

Австрия усилила охрану посольств в Вене Ответственное за охрану зданий дипломатических представительств подразделение Вооруженных сил (ВС) Австрии переведено на усиленный режим несения службы в связи с получением спецслужбами республики сведений об угрозе теракта со стороны исламистов.
Другие страны
15 марта 2023 г. 18:33
Австрия усилила охрану посольств в Вене

Ответственное за охрану зданий дипломатических представительств подразделение Вооруженных сил (ВС) Австрии переведено на усиленный режим несения службы в связи с получением спецслужбами республики сведений об угрозе теракта со стороны исламистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель ВС Михаэль Бауэр.

"Наши силы, которые обычно охраняют посольства, настороже", - приводит в среду его слова австрийская газета Kleine Zeitung.

Ранее полиция Вены сообщила об усилении охраны общественных мест в центре города из-за получения спецслужбами республики информации об угрозе террористического акта со стороны исламистов. Правоохранительные органы предупредили граждан о размещении усиленных патрулей и бойцов отрядов специального назначения "Вега" и "Кобра" в центре города.

По информации австрийской газеты Kronen Zeitung, австрийские спецслужбы считают потенциальной целей атак исламистов расположенные в Вене церкви египетских христиан-коптов. В качестве потенциального исполнителя теракта называется "неустановленная сирийская террористическая группировка". Ряд других изданий сообщил о наличии у правоохранительных органов сведений об угрозах в адрес сирийских христиан.

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