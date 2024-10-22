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Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года

Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года Австрия продлила погранконтроль на границах с Чехией и Словакией до 15 апреля 2025 года.
Другие страны
22 октября 2024 г. 16:38
Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года

Австрия продлила погранконтроль на границах с Чехией и Словакией до 15 апреля 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщил австрийский телеканал ORF.

"Австрия сохраняет контроль на шенгенской границе с Чехией и Словакией. Срок действия пограничного контроля был продлен несколько дней назад до 15 апреля 2025 года", - сообщил телеканал.

Также ожидается и продление пограничного контроля с Венгрией и Словенией на шесть месяцев с 12 ноября 2024 года.

В настоящее время пограничный контроль действует на границах Австрии с Венгрией, Словенией, Словакией и Чехией.

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